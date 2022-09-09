Королева Єлизавета II померла ввечері в четвер, 8 вересня 2022 року. Їй було 96 років. Вона перебувала на британському престолі 70 років.

Детальніше Єлизавета II померла: все, що відомо зараз

Англійські клуби, які грали свої матчі в четвер, 8 вересня, після звісти про смерть Єлизавети II, розпочали гру з хвилини мовчання. В Лізі Європи Арсенал в цей вечір на виїзді зіграв проти швейцарського Цюриха та переміг. А Манчестер Юнайтед вдома поступився іспанському Вільярреалу. Це був перший матч в Лізі Європи для Кріштіану Роналду. Щодо Вест Хема, який виступає в Лізі Європи, то команда перемогла вдома Стяуа.

У п'ятницю, 9 вересня, на зустрічі клубів АПЛ було вшановано пам'ять Єлизавети II.

"Щоб вшанувати її незвичайне життя та внесок у націю, а також на знак поваги, ці вихідні матч раунду Прем’єр-ліги буде відкладено, включаючи вечірню гру понеділка", – йдеться в заяві АПЛ.

Інші футбольні матчі в Англії теж вирішили перенести.

Також скасували проведення матчів в чемпіонаті Шотландії та Північної Ірландії. А от в чемпіонаті Уельсу поки про це не повідомляли.

Коли відбудуться перенесені матчі туру стане відомо згодом.

Перенесене українське дербі

Саме 11 вересня мало відбутися українське дербі в рамках АПЛ – в гості до Арсеналу, за який виступає Олександр Зінченко, мав приїхати Евертон Віталія Миколенка.