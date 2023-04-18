На 67 году жизни отошел в вечность бывший футболист, арбитр национальной категории Вадим Шевченко. Печальное известие сообщил официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Жизненный путь Вадима Шевченко

Вадим Шевченко родился в столице Азербайджана Баку. Его отец был известным футболистом, выступавшим за местный Нефтчи. А старший брат Вадима Шевченко – Виталий, играл за киевское Динамо и Черноморец, а также тренировал Металлург Донецк и "моряков".

Карьеру футболиста Вадим Шевченко начал в киевском Динамо. Однако пробиться в основной состав "бело-синих" не сумел.

Выступал за команды Спартак Житомир, Кривбасс, Авангард Ровно, СКА Киев, Пахтакор Ташкент. Завершил карьеру в 1983 году в составе береганской Нивы.

После непродолжительной паузы начал судейскую карьеру. Первоначально обслуживал матчи Второй и Первой лиги, а потом Шевченко привлекли к судейству матчей высшего дивизиона. Он был одним из судей первого исторического чемпионата Украины. С 1993 года был арбитром ФИФА. Последний раз в качестве ассистента арбитра выходил на поле 10 сентября 2005 года.

После завершения судейской карьеры инспектировал матчи украинских команд, а с 2008 по 2011 год возглавлял Комитет арбитров Федерации футбола Украины.

Напомним, что в понедельник, 17 апреля, ушел из жизни бывший игрок сборной Украины и киевского Динамо Павел Шкапенко. Ему было всего 50 лет.