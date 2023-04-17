Печальное известие для футбольного сообщества Украины сообщил журналист Роман Бебех. Бывшему игроку Динамо Павлу Шкапенко было 50 лет.

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"Трагическая новость для всего украинского футбольного сообщества. Павел отыграл за киевское Динамо шесть сезонов. Шестикратный чемпион Украины, трижды обладатель Кубка Украины.

Воспитанник запорожского футбола забивал Барселоне, выступал за национальную сборную Украины. Также играл за украинские клубы Металлург (Запорожье), ЦСКА (Киев).

У Павла осталось две дочери.

Вечная память!", – говорится в сообщении телеграмм-канала Бомбардир

Что известно о Павле Шкапенко

Павел Шкапенко родился в Запорожье, где и начал играть в футбол.

За основу местного Металлура Павел дебютировал в 17-летнем возрасте. На перспективного полузащитника обратили внимание селекционеры Динамо.

В 1992 году Шкапенко стал игроком столичного клуба.

В составе Динамо он шесть раз становился чемпионом Украины и трижды выигрывал Кубок Украины.

Болельщикам "бело-синих" больше всего запомнился его гол Барселоне Йохана Кройфа в сезоне 1993/94. Тогда киевляне сенсационно обыграли легендарную команду со счетом 3:1.

Также Павел играл за киевское ЦСКА и ряд российских клубов.

Травма помешала Павлу в полной мере проявить свой талант и в 2003 году он завершил карьеру.

В составе сборной Украины отыграл 10 матчей.

16 декабря прошлого года президент Динамо Игорь Суркис лично поздравил Шкапенко с 50-летием.

Напомним, что в феврале этого года стало известно о смерти бывшего динамовца Александра Радченко. Футболист играл за сборную Украины, а в составе Динамо доходил до четвертьфинала ЛЧ.