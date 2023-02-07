Досадное событие произошло в украинском футболе. На 47 году жизни скончался бывший защитник сборной Украины Александр Радченко.

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Об этом украинским СМИ сообщил известный игрок Динамо Виктор Леоненко. Причины смерти пока не известны. Радченко начинал карьеру в своем родном Мариуполе в команде Азовец.

В 1997 году он попал на радары скаутов Динамо и в том же сезоне (1997-1998) уже играл в составе "бело-синих". Несмотря на хорошее начало уже через сезон Александр перестал попадать в основу команды и был переведен в "дубль".

За киевлян он провел 45 матчей, став чемпионом Украины и обладателем Кубка, а также четвертьфиналистом Лиги чемпионов. В 2001 году игрока отдали в аренду в Закарпатье, а в 2003-м Александр перешел в Днепр.

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За эту команду он поиграл три года, забив 4 гола в 125 играх. Карьеру завершил в Кривбассе в 2009 году. Также в период с 2002 по 2005 год Радченко отыграл 17 поединков за сборную Украины, однако в основу попал всего пять раз.