На 67-му році життя відійшов у вічність колишній футболіст, арбітр національної категорії Вадим Шевченко. Сумну звістку повідомив офіційний сайт Української асоціації футболу.

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Життєвий шлях Вадима Шевченка

Вадим Шевченко народився в столиці Азербайджану Баку. Його батько був відомим футболістом, який виступав за місцевий Нефтчі. А старший брат Вадима Шевченка – Віталій, грав за київське Динамо та Чорноморець, а також тренував Металург Донецьк та "моряків".

Кар'єру футболіста Вадим Шевченко розпочав у київському Динамо. Проте пробитися до основного складу "біло-синіх" не зумів.

Виступав за команди Спартак Житомир, Кривбас, Авангард Рівне, СКА Київ, Пахтакор Ташкент. Завершив кар'єру у 1983 році в складі бережанської Ниви.

Після нетривалої паузи розпочав суддівську кар'єру. Спочатку обслуговував матчі Другої та Першої ліги, а згодом Шевченка залучили до суддівства матчів вищого дивізіону. Він був одним з суддів першого історичного чемпіонату України. З 1993 року був арбітром ФІФА. Востаннє у ролі асистента арбітра виходив на поле 10 вересня 2005 року.

По завершенні суддівської кар'єри інспектував матчі українських команд, а з 2008 по 2011 рік очолював Комітет арбітрів Федерації футболу України.

Нагадаємо, що у понеділок, 17 квітня, пішов з життя колишній гравець збірної України та київського Динамо Павло Шкапенко. Йому було лише 50 років.