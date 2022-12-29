Нищета, три победы на ЧМ и борьба с безжалостным раком: биография легендарного Пеле

На 82 году жизни после продолжительной борьбы с раком скончался легендарный футболист Пеле. 24 канал рассказывает историю успешной карьеры единственного в мире трехкратного чемпиона мира.

Эдсон Арантис ду Насименту, больше известный всем как Пеле, родился 23 октября 1940 года в штате Минас-Жерайс. Будущая звезда футбола начинала свою жизнь в нищете. Отец Пеле пытался реализовать себя в футболе, но досадная травма не позволила ему дебютировать за известный клуб Атлетико Минейро.

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Первые шаги в карьере Пеле

Такая жизнь больше не могла продолжаться, поэтому семья Пеле переехала в Бауру, когда будущему трехкратному чемпиону мира было всего 7 лет. Там Пеле делал свои первые шаги в футболе. Бразилец выступал за одну из местных команд. Это сложно было назвать футболом – без бутс, нормального покрытия и даже названия команды.



Начало карьеры Пеле / Фото из инстаграма футболиста

Впоследствии команда нашла спонсора, который повел клуб в "футбольное море" под названием Америкинья. Новоиспеченный коллектив успешно выступил уже на первом турнире, посвященном мэру города – Кубку Николя Авелони.

Америкинья стала первой, а Пеле был назван лучшим бомбардиром соревнований. Потом клуб потерял спонсора, но, к счастью, в команду пришел не менее опытный тренер.

Отдал всю карьеру Сантос и вляпался в долги

Когда Пеле исполнилось 15 лет, им заинтересовался самый титулованный клуб Бразилии – Сантос. Сначала бразилец наигрывался в "молодежке". Но впоследствии удачно воспользовался травмой нападающего главной команды Сантос и сыграл за основу.

Первый гол в первенстве штата Пеле забил 7 сентября 1956 года. За первые 11 игр нападающий наколотил 17 мячей. А уже весной следующего года подписал профессиональный контракт с Сантос.

Карьера Пеле с каждым годом в Сантос только расцветала. Нападающий 9 раз становился лучшим бомбардиром чемпионата штата, а 1959 год стал надголевым – 126 мячей в 104 поединках.

До 1965 года Пеле получил признание в родной Бразилии, о чем другие футболисты только могли мечтать.

2 октября 1974 года стал последним днем в яркой карьере Пеле как футболиста. На 20-й минуте матча "Король футбола" взял мяч в руки и понес его в центральный круг. Он стал на колени и поблагодарил всех болельщиков за поддержку. Это были последние мгновения Пеле на футбольном поле – он повесил бутсы на гвоздь.

Однако на этом точка в карьере так и не была поставлена. Ключевую роль сыграли в этом отнюдь нефутбольные факторы. Пеле согласился продлить контракт с Сантос, ведь деньги, которые он доверил одному из бизнесменов, "бросили на ветер" – футболист обанкротился. Впоследствии Пеле вообще оказался в долгах.



Пеле отдал всю карьеру Сантос / Фото из инстаграма футболиста

После чего в карьере "Короля футбола" появился такой клуб, как Нью-Йорк Космос из США, за который он так и не сыграл ни одного матча.

Окончательно карьера Пеле закончилась 1 октября 1977 года.

Единственный в истории трехкратный чемпион мира

Карьера в сборной была не менее яркой. 7 июля 1957 года Пеле дебютировал в футболке национальной команды в товарищеском матче против Аргентины. Боевая встреча закончилась поражением бразильцев 1:2. Уже в первом матче за сборную Пеле показал, кто будет настоящей звездой футбола в будущем, забив гол за 45 минут.

Уже в следующем году будущий "Король футбола" впервые стал чемпионом мира. На пути к финалу Бразилия одолела Австрию, Англию, СССР, Уэльс, Францию и в решающем матче за трофей Швецию (5:2). Если в первых двух поединках Пеле был в запасе, то в последующих "Дико", так его называли в семье, выходил на футбольное поле и отличился голами в каждой из этих встреч.

В 4 матчах Пеле забил 6 голов и отдал одну результативную передачу.

Этот Мундиаль стал для Пеле особенным. В четвертьфинале будущий "Король футбола" огорчил вратаря Уэльса и стал самым молодым автором гола на чемпионатах мира. На тот момент Пеле было всего 17 лет и 239 дней.

Далее в карьере Пеле был не лучший период, а особо следует отметить следующий ЧМ-1962, на котором бразилец отыграл всего 2 матча.



Феерическая карьера "Короля футбола" в сборной Бразилии / Фото из инстаграма футболиста

Пеле повторил золотой дубль и снова стал чемпионом мира. Но в этот раз не слишком приложился к успеху команды. "Дико" сыграл в первых двух матчах, отличившись одним голом и ассистом.

Больше на футбольном поле Пеле не появлялся. Все потому, что еще накануне ЧМ у Пеле были проблемы в области паха, которые еще ухудшились во втором поединке на Мундиале в Чили.

Но Пеле стал двукратным чемпионом мира по футболу.

Следующий ЧМ-1966 стал провальным для "селесао". Уже в первом матче против Болгарии Пеле получил травму и был вынужден пропустить следующий поединок. В групповом раунде "Король футбола" еще вышел на поле, но соперник очень грубо сыграл против звездного бразильца. После такой борьбы Пеле сам так и не смог покинуть футбольное поле.

Бразилия проиграла Португалии 3:1. Это поражение стало для бразильцев вторым и не позволило команде пробиться в плей-офф Мундиаля. На Родине такой результат вызвал большое возмущение среди болельщиков, а сам Пеле сделал виновным в этом провале тренерский штаб и отметил, что не будет играть за сборную на следующем ЧМ.

Но фанаты увидели звездного нападающего на ЧМ в 1970 году. Пеле привел сборную к третьему трофею чемпионата мира, приняв участие во всех матчах. В финале Бразилия уверенно обыграла Италию 4:1, а Пеле отметился голом и двумя результативными передачами.

На последнем для себя Мундиале-1970 Пеле отличился 4 мячами и 6 ассистами в 6 сыгранных матчах.

Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в истории футбола.



Пеле – единственный трехкратный чемпион мира / Фото из инстаграма футболиста

После чего бразилец провел за национальную команду всего 5 матчей и закончил выступления на уровне сборной. Последний поединок датирован 18 июля 1971 года. Произошло это в товарищеском поединке на легендарном стадионе "Маракана" против Югославии, в котором Бразилия расписала мировую боевую 2:2, а Пеле не забил, но провел на поле 90 минут.

Рак съел легендарного футболиста изнутри

В общей сложности провел за сборную Бразилии 92 матча, в которых забил 77 голов и отдал 32 ассиста. Пеле стал лучшим молодым игроком ЧМ-1958, лучшим футболистом Мундиаля в 1970 году. Получил признание многих изданий и журналов, попал в символическую сборную чемпионатов мира всех времен.

В течение нескольких лет Пеле вел титаническую борьбу за жизнь. Его соперником стал рак толстого кишечника. Осенью 2021 года бывший футболист перенес операцию по удалению опухолей, но хирургическое вмешательство не решило всех проблем со здоровьем.

"Король футбола" постоянно ездил в больницу, где проходил курсы химиотерапии. Но последний визит, состоявшийся в конце ноября 2022 года, не стал для легендарного футболиста плановым.

Новый срочный визит бывшего нападающего сборной Бразилии в больницу был связан с появлением отеков и сердечной недостаточностью. Кроме того, бразилец был очень беспокойным, и у него диагностировали спутанность сознания.

Родные и сам Пеле пытались отрицать тяжелое состояние бывшего футболиста, о котором так стремительно сообщали СМИ. Легендарный футболист призвал болельщиков следить за матчами в Катаре, а не за его здоровьем.



Пеле боролся с раком / Фото из инстаграма легендарного футболиста

Долгая борьба за жизнь

К сожалению, все слухи стали реальностью – рак прогрессировал, а лечение уже никак не помогало Пеле. Химиотерапия не влияла на состояние здоровья легенды.

Пеле провел свое последнее Рождество в больничной палате. Медики заранее сообщили близким, что жить бразильцу осталось недолго. Поэтому последние дни жизни трехкратный чемпион мира провел в кругу самых родных. 29 декабря 2022 года Пеле скончался.

Сантос, родной клуб Пеле, еще раньше начал готовиться к смерти легенды. В центральном круге стадиона "Вила Бельмиро" установили большую палатку, где стоял золотой гроб, по бокам которого изображение бразильца.