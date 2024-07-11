О смерти участника боевых действий, волонтера Олега Ивахнюка сообщил председатель Калушской общины Андрей Найда. 8 июля защитнику Украины должно было исполниться 39 лет.

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До последнего вздоха поддерживал Украину

Олег Ивахнюк родился 28 июля 1985 года в селе Горынь Калушского района. После окончания Львовского училища физической культуры провел два сезона во львовских Карпатах-3. Также играл за Спартак-2 из города Калуш.

В 2014 году принимал участие в февральских противостояниях на Майдане. Летом того же года присоединился к батальону "Донбасс" и участвовал в боях вблизи Попасной. Получил тяжелое ранение в ногу тремя пулями.

В общем перенес 22 операции. Некоторое время работал селекционером родных Карпат. На момент начала полномасштабного вторжения находился в Чикаго на лечении. Но уже 1 марта Олег вернулся в Украину и пополнил ряды волонтерского движения.

Два месяца назад Ивахнюк попал в больницу в тяжелом состоянии из-за инфекционной болезни.

"После 10 лет борьбы за жизнь коварная болезнь забрала мужественного Защитника, патриота и волонтера", – написал в сообщении Андрей Найда.

Ранее мы сообщали о гибели воспитанников львовских Карпат Григория Барчишина, Гриця Добуша, Павла Кириченко, Виталия Сапила.

Редакция 24 канала выражает соболезнования и поддержку родным и друзьям погибшего защитника Украины.