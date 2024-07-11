Про смерть учасника бойових дій, волонтера Олега Івахнюка сповістив голова Калуської громади Андрій Найда. 8 липня захиснику України мало виповнитися 39 років.

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До останнього подиху підтримував Україну

Олег Івахнюк народився 28 липня 1985 року в селі Горинь Калуського району. Після закінчення Львівського училища фізичної культури провів два сезони у львівських Карпатах-3. Також грав за Спартак-2 з міста Калуш.

У 2014 році брав участь у лютневих протистояннях на Майдані. Літом того ж року приєднався до батальйону "Донбас" та брав участь у боях поблизу Попасної. Отримав важке поранення в ногу трьома кулями.

Загалом переніс 22 операції. Певний час працював селекціонером рідних Карпат. На момент початку повномасштабного вторгнення перебував у Чикаго на лікуванні. Та вже 1 березня Олег повернувся в Україну та поповнив лави волонтерського руху.

Два місяці тому Івахнюк потрапив до лікарні у важкому стані через інфекційну хворобу.

"Після 10 років боротьби за життя підступна хвороба забрала мужнього Захисника, патріота та волонтера", – написав у повідомленні Андрій Найда.

Раніше ми повідомляли про загибель вихованців львівських Карпат Григорія Барчишина, Гриця Добуша, Павла Кириченка, Віталія Сапила.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття та підтримку рідним і друзям загиблого захисника України.