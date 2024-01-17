На Australian Open остановилось сердце журналиста Майка Диксона с прозвищем "Мистер Уимблдон"

Открытый чемпионат Австралии в самом разгаре. Лучшие теннисисты со всего мира собрались в Мельбурне, чтобы сразиться за трофей, но не обошлось без печальных известий.

17 января остановилось сердце спортивного журналиста британского издания Daily Mail Майка Диксона. Печальное известие сообщила семья представителя СМИ.

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Печальное известие по Открытому чемпионату Австралии

Пока неизвестно, что стало причиной смерти. Диксон, как настоящий профессионал, до последних минут своей жизни предавался работе. В это время Майк как раз работал на Australian Open-2024.

У Диксона даже было прозвище "Мистер Уимблдон". Именно так его называли в родной редакции Daily Mail, где он работал с 1990 года. Все потому, что мужчина жил в Уимблдоне, где проводится один из старейших теннисных турниров.

Майк, которому теперь навсегда 59 лет, работал не только в теннисной главе. До этого он являлся корреспондентом крикета.

У журналиста была очень насыщенная работа по этой деятельности и опыт на турнирах по 30 разным видам спорта. Для этого Диксон объездил около 50 стран мира.

Australian Open-2024 пройдет до 28 января в Мельбурне.

Напомним, что свою борьбу на австралийском корте продолжают сразу три украинки. Леся Цуренко да Марта Костюк уже провели свои матчи 1/32 финала и пробились в следующий раунд. Первая ракетка Украины Элина Свитолина утром 19 января (по Киеву) сыграет в 1/32 финала против болгарской теннисистки Виктории Томовой.