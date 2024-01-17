17 января остановилось сердце спортивного журналиста британского издания Daily Mail Майка Диксона. Печальное известие сообщила семья представителя СМИ.
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Пока неизвестно, что стало причиной смерти. Диксон, как настоящий профессионал, до последних минут своей жизни предавался работе. В это время Майк как раз работал на Australian Open-2024.
У Диксона даже было прозвище "Мистер Уимблдон". Именно так его называли в родной редакции Daily Mail, где он работал с 1990 года. Все потому, что мужчина жил в Уимблдоне, где проводится один из старейших теннисных турниров.
Майк, которому теперь навсегда 59 лет, работал не только в теннисной главе. До этого он являлся корреспондентом крикета.
У журналиста была очень насыщенная работа по этой деятельности и опыт на турнирах по 30 разным видам спорта. Для этого Диксон объездил около 50 стран мира.
Напомним, что свою борьбу на австралийском корте продолжают сразу три украинки. Леся Цуренко да Марта Костюк уже провели свои матчи 1/32 финала и пробились в следующий раунд. Первая ракетка Украины Элина Свитолина утром 19 января (по Киеву) сыграет в 1/32 финала против болгарской теннисистки Виктории Томовой.