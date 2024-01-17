17 січня зупинилось серце спортивного журналіста британського видання Daily Mail Майка Діксона. Сумну звістку повідомила родина представника ЗМІ.

Варте уваги Я черпаю все натхнення від українського народу, – Костюк після вольової перемоги на AO-2024

Сумна звістка із Відкритого чемпіонату Австралії

Наразі невідомо, що стало причиною смерті. Діксон, як справжній професіонал, до останніх хвилин свого життя віддавався роботі. У цей час Майк якраз працював на Australian Open-2024.

У Діксона навіть було прізвисько "Містер Вімблдон". Саме так його називали у рідній редакції Daily Mail, де працював із 1990 року. Все через те, що чоловік жив у Вімблдоні, де проводиться один із найстаріших тенісних турнірів.

Майк, якому тепер назавжди 59 років, працював не лише у тенісному розділі. До цього він був кореспондентом крикету.

У журналіста була дуже насичена робота у цій діяльності та досвід на турнірах із 30 різних видів спорту. Для цього Діксон об'їздив майже 50 країн світу.

Відзначимо! Australian Open-2024 відбуватиметься до 28 січня у Мельбурні.

Нагадаємо, що свою боротьбу на австралійському корті продовжують одразу три українки. Леся Цуренко та Марта Костюк вже провели свої матчі 1/32 фіналу та пробились у наступний раунд. Натомість перша ракетка України Еліна Світоліна вранці 19 січня (за Києвом) зіграє в 1/32 фіналу проти болгарської тенісистки Вікторії Томової.