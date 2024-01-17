17 січня зупинилось серце спортивного журналіста британського видання Daily Mail Майка Діксона. Сумну звістку повідомила родина представника ЗМІ.
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Сумна звістка із Відкритого чемпіонату Австралії
Наразі невідомо, що стало причиною смерті. Діксон, як справжній професіонал, до останніх хвилин свого життя віддавався роботі. У цей час Майк якраз працював на Australian Open-2024.
У Діксона навіть було прізвисько "Містер Вімблдон". Саме так його називали у рідній редакції Daily Mail, де працював із 1990 року. Все через те, що чоловік жив у Вімблдоні, де проводиться один із найстаріших тенісних турнірів.
Майк, якому тепер назавжди 59 років, працював не лише у тенісному розділі. До цього він був кореспондентом крикету.
У журналіста була дуже насичена робота у цій діяльності та досвід на турнірах із 30 різних видів спорту. Для цього Діксон об'їздив майже 50 країн світу.
Нагадаємо, що свою боротьбу на австралійському корті продовжують одразу три українки. Леся Цуренко та Марта Костюк вже провели свої матчі 1/32 фіналу та пробились у наступний раунд. Натомість перша ракетка України Еліна Світоліна вранці 19 січня (за Києвом) зіграє в 1/32 фіналу проти болгарської тенісистки Вікторії Томової.