Причины смерти Пако Хенто пока неизвестны. Ему было 88 лет.

Пако Хенто стал игроком Реала в 1953 году. И выступал за команду 18 сезонов – до 1971 года. За это время он сыграл 600 матчей за команду, в которых забил 182 гола.

"Пако Хенто действительно олицетворяет все ценности мадридского Реала, он был и будет ориентиром для мадридистов и всего спортивного мира. Он навсегда останется в памяти мадридистов и всех футбольных болельщиков как один из лучших футболистов", – говорится в сообщении Реала.

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Пако Хенто добыл 23 трофея с мадридским клубом, что было рекордом для Реала до недавнего времени (защитник Марсело повторил это достижение, одержав победу в матче за Суперкубок Испании).

Едва ли не самое большое достижение Пако Хенто – шесть побед в Кубке европейских чемпионов (теперь это Лига чемпионов). Пять побед он одержал подряд во времена доминирования Реала в Европе в 1956 – 1960 годах. Еще одна победа – в 1966 году.

Еще 12 раз он выигрывал чемпионат Испании, дважды – Кубок Испании. В 1950 году – Межконтинентальный кубок. Также дважды торжествовал в латинском Кубке.

Хенто также провел 43 матча за сборную Испании, где забил 5 голов.