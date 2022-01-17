Нелепый гол

Бадра Сангаре стал основным вратарем сборной Кот-д'Ивуара на Кубке африканских наций. 16 января он вышел в стартовом составе против одного из аутсайдеров турнира – сборной Сьерра-Леоне. Но игра у команды не заладилась. Хотя к концу основного времени Кот-д'Ивуар выигрывал 2:1.

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Но уже на 90+3 минуте произошло одно из драматических событий в этом матче. В простой ситуации Сангаре допустил ошибку – он прокинул мяч под собой точно на соперника. А уже тот отдал пас на Камара, который забил гол, сравняв счет.

Сразу после этого оказалось, что Сангаре, когда неудачно прыгал за мячом, получил травму. И не сможет продолжить матч. Поле он покинул на носилках. Вполне вероятно, что он уже не сыграет на КАН из-за повреждения.

К тому времени замен в сборной Кот-д'Ивуара уже не было. Но и голов больше забито не было – игра закончилась со счетом 2:2.

Впоследствии оказалось, что в тот же вечер, 16 января, у Сангаре умер его отец.