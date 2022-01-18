Причини смерті Пако Хенто поки невідомі. Йому було 88 років.

Пако Хенто став гравцем Реала в 1953 році. І виступав за команду 18 сезонів – до 1971 року. За цей час він зіграв 600 матчів за команду, в яких забив 182 голи.

"Пако Хенто справді уособлює всі цінності мадридського Реала, він був і буде орієнтиром для мадридистів та всього спортивного світу. Він назавжди залишиться у пам'яті мадридистів та всіх футбольних уболівальників як один із найкращих футболістів", – йдеться в повідомленні Реалу.

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Пако Хенто здобув 23 трофеї з мадридським клубом, що було рекордом для Реала до недавнього часу (захисник Марсело повторив це досягнення, здобувши перемогу в матчі за Суперкубок Іспанії).

Чи не найбільше досягнення Пако Хенто – шість перемог в Кубку європейських чемпіонів (тепер це Ліга чемпіонів). П'ять перемог він здобув поспіль в часи домінування Реала в Європі у 1956 – 1960 роках. Ще одна перемога – у 1966 році.

Ще 12 разів він вигравав чемпіонат Іспанії, двічі – Кубок Іспанії. У 1950 році – Міжконтинентальний кубок. Також двічі тріумфував в Латинському кубку.

Хенто також провів 43 матчі за збірну Іспанії, де забив 5 голів.