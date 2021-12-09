О смерти Парамона сообщают в группах болельщиков киевского Динамо. Причины смерти тоже пока неизвестны.

Стоящее Умер украинский тренер Игорь Гамула

В январе 2020 года он перенес инсульт. А в июле 2021 года попал в больницу, когда упал возле своего дома и сильно травмировал голову. Он находился в коме. В Динамо тогда пообещали взять на себя расходы по реабилитации Парамона.

Что известно о Парамоне