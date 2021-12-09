О смерти Парамона сообщают в группах болельщиков киевского Динамо. Причины смерти тоже пока неизвестны.
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В январе 2020 года он перенес инсульт. А в июле 2021 года попал в больницу, когда упал возле своего дома и сильно травмировал голову. Он находился в коме. В Динамо тогда пообещали взять на себя расходы по реабилитации Парамона.
Что известно о Парамоне
- Парамон болел за Динамо с 1967 года. Сергей Заборовский впервые посетил матч клуба в далеком 1967 году, когда киевляне в рамках 1/16 финала Кубка европейских чемпионов (сейчас – Лига чемпионов) принимали шотландский Селтик. Тот поединок завершился мировой 1:1.
- Легендарный наставник Динамо Валерий Лобановский обращался к суперфану только по имени и отчеству.
- Кроме футбольных матчей, Парамон посещал и баскетбольные и хоккейные игры в Киеве.
- Парамон впервые поехал на выезд поддержать Динамо в марте 1998 года. Тогда киевляне в Турине сыграли матч 1/4 финала Лиги чемпионов против местного Ювентуса. С тех пор киевский клуб не только брал фаната с собой на поединки, но и позволил находиться болельщику на скамейке для запасных.
- Всего более 30 лет Парамон посещал все матчи киевского клуба. Пока после матча Лиги Европы сезона-2010/11 против Браги не выбежал на поле, пытаясь дать пинка арбитру, который удалил Андрея Шевченко. Динамо за эту выходку грозило значительное наказание. Но его удалось избежать. Зато клуб лишил фаната всех привилегий. Он мог и дальше посещать матчи команды, лишь находясь на трибуне.
- Известно, что Заборовский некоторое время работал дворником в аэропорту "Жуляны" и иногда получал помощь от Динамо.