Про смерть Парамона повідомляють в групах вболівальників київського Динамо. Причини смерті теж поки невідома.
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У січні 2020 року він переніс інсульт. А в липні 2021 року потрапив до лікарні, коли впав біля свого дому та сильно травмував голову. Він перебував у комі. В Динамо тоді пообіцяли взяти на себе витрати з реабілітації Парамона.
Що відомо про Парамона
- Парамон вболівав за Динамо з 1967 року. Сергій Заборовський вперше відвідав матч клубу у далекому 1967 року, коли кияни у рамках 1/16 фіналу Кубка європейських чемпіонів (зараз – Ліга чемпіонів) приймали шотландський Селтік. Той поєдинок завершився мировою 1:1.
- Легендарний наставник Динамо Валерій Лобановський звертався до суперфана лише на ім'я та по-батькові.
- Окрім футбольних матчів, Парамон відвідував і баскетбольні та хокейні ігри в Києві.
- Парамон вперше поїхав на виїзд підтримати Динамо у березні 1998 року. Тоді кияни у Турині зіграли матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти місцевого Ювентуса. Відтоді київський клуб не лише брав фаната з собою на поєдинки, а й дозволив перебувати уболівальнику на лаві для запасних.
- Загалом понад 30 років Парамон відвідував усі матчі київського клубу. Аж поки після матчу Ліги Європи сезону-2010/11 проти Браги не вибіг на поле, намагаючись дати копняка арбітру, який вилучив Андрія Шевченка. Динамо за цю витівку загрожувало значне покарання. Але його вдалося уникнути. Натомість клуб позбавив фаната усіх привілеїв. Він міг і надалі відвідувати матчі команди, лише перебуваючи на трибуні.
- Відомо, що Заборовський певний час працював двірником в аеропорту "Жуляни" та інколи отримував допомогу від Динамо.