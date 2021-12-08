Еще одна футбольная потеря

Печальное известие о футбольной потере сообщил российский клуб Ростов, где последние годы работал специалист. Причина смерти не сообщается.

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Отметим, что не только тренерская карьера была в жизни наставника. Игорь Гамула имел в своем опыте работу в роли эксперта на телевидении и ведущего авторской программы на ТРК "Футбол".

Что известно об Игоре Гамуле

За свою карьеру специалист проработал в нескольких клубах. Начал свой тренерский путь еще в 1992 году, возглавив Таврию. С 2002 по 2005 год работал в российском Черноморце.

Есть в его карьере и латвийский период. После поездок по странам вернулся в родную Украину. В 2009 году возглавил Закарпатье, во главе клуба провел 56 матчей и через два года уехал в российский Ростов, где работал до декабря 2020 года.

Сначала был скаутом, впоследствии стал исполняющим обязанности тренера, а через некоторое время официально снял приставку "и. о." в 2018 году вернулся к скаутской работе.