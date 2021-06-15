Как сообщает известный журналист Руслан Свирин, Заборовский находится в реанимации из-за падения.

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"Парамон в реанимации. Только что позвонил его опекун Папа. В коме. Подключен к искусственной вентиляции легких. Упал возле дома. Последний раз виделся с Сергеем на игре Украина – Нидерланды, он прорывался в 13-й сектор фан-зоны. Имел туда билет.

Просил помочь подняться на трибуны, имея сильные проблемы с суставами. Без палки на ногах не устоит. Когда общались с Сергеем перед игрой, он предсказал гол Ярмоленко", – написал журналист.

Что известно о Парамоне?