Умер Джанлука Виалли – легендарный победитель Лиги чемпионов в составе Ювентуса

На 59-м году жизни перестало биться сердце бывшего футболиста сборной Италии Джанлуки Виалли. Печальное известие поступило 6 января.

Еще одна футбольная звезда покинула наш мир из-за рака поджелудочной железы, с которым столкнулся в 2017 году. Джанлука Виалли долгое время боролся с этой страшной болезнью, которая ежедневно съедала его изнутри.

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Рак победил еще одну звезду футбола

Врачи давали положительные прогнозы для бывшего футболиста. Но медики ошиблись – рак вернулся в 2022-м, а состояние Виалли резко ухудшилось в преддверии светлого праздника Рождества.

После чего Джанлука был госпитализирован в лондонскую больницу, где итальянец провел свои последние дни жизни. 6 января 2023 года он окончательно проиграл борьбу раку. Добавим, что такая же участь постигла "Короля футбола" Пеле.

Напомним, что как раз из-за возвращения болезни Виалли покинул пост координатора команды в сборной Италии.

Что известно о Джанлуке Виалли