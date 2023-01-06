На призыв откликнулись Кабо-Верде и Гвинея-Бисау. Первая сменит название Национальный стадион на арену имени Пеле. Что касается Гвинеи-Бисау, то местный стадион города Бафата будет тоже носить имя легендарного футболиста.

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Пока только два стадиона

Однако это лишь "капля в море" среди тех стран, к которым обратился Джанни Инфантино.

Напомним, что президент ФИФА впал в скандал. Инфантино приехал на прощание с "Королем футбола", сердце которого перестало биться 29 декабря 2022 года после долгой борьбы с раком. Даже операция, которую он перенес осенью 2021 года, не помог Пеле. Со временем перестала и действовать химиотерапия. В последние дни своей жизни нападающий сборной Бразилии провел в больничной палате.

Инфантино решил выделиться среди нескольких десятков тысяч человек, которые пошли провести в последний путь трехкратного чемпиона мира. Руководитель международного футбола улыбался, не гнушался весело общаться с другими гостями и даже делал с ними селфи возле открытого гроба Пеле.

Инфантино в очередной раз показал свою невоспитанность и доказал, каким "досадным" человеком он вырос.

Это уже далеко не первая негативная затея одиозного президента ФИФА. Инфантино призвал Украину и Россию прекратить огонь, а после чего обращение ФИФА не разрешило Владимиру Зеленскому выступить с призывом к миру перед финалом ЧМ-2022 по футболу.