Ще одна футбольна зірка покинула наш світ через рак підшлункової залози, з яким зіткнувся у 2017 році. Джанлука Віаллі довгий час боровся з цієї страшною хворобою, яка щодня з'їдала його зсередини.

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Рак переміг ще одну зірку футболу

Лікарі давали позитивні прогнози для колишнього футболіста. Але медики помилились – рак повернувся у 2022-му, а стан Віаллі різко погіршився напередодні світлого свята Різдва.

Після чого Джанлуку госпіталізували у лондонську лікарню, де італієць провів свої останні дні життя. 6 січня 2023 року він остаточно програв боротьбу раку. Додамо, що така ж доля спіткала "Короля футболу" Пеле.

Нагадаємо, що якраз через повернення хвороби Віаллі покинув посаду координатора команди у збірній Італії.

Що відомо про Джанлуку Віаллі