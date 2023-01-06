Еще одна футбольная звезда покинула наш мир из-за рака поджелудочной железы, с которым столкнулся в 2017 году. Джанлук Виалли долгое время боролся с этой страшной болезнью, которая ежедневно съедала его изнутри.
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Рак победил еще одну звезду футбола
Врачи давали положительные прогнозы для бывшего футболиста. Но медики ошиблись – рак вернулся в 2022-м, а состояние Виалли резко ухудшилось в преддверии светлого праздника Рождества.
После чего Джанлука был госпитализирован в лондонскую больницу, где итальянец провел свои последние дни жизни. 6 января 2023 г. он окончательно проиграл борьбу рака. Добавим, что такая же участь постигла "Короля футбола" Пеле.
Напомним, что как раз из-за возвращения болезни Виалли покинул пост координатора команды в сборной Италии.
Что известно о Джанлуке Виалли
- Начал карьеру футболиста в родной Италии в клубе Кремонезе. В ней выступал с 1980 по 1984 годы.
- В 1992 году перешёл в Сампдорию, за которую играл 4 года.
- Уже в 1996 году стал игроком Ювентуса, с которым стал победителем Лиги чемпионов в сезоне 1995/1996.
- Впервые Виалли уехал из родной страны на другой чемпионат в 1996 году, где и закончил карьеру в 1999 году.
- Всего за футбольную карьеру провел 673 поединка, в которых наколотил 259 голов и отдал 44 ассиста, и получил 15 трофеев.
- После того как повесил бутсы на гвоздь, Джанлука начал тренерскую работу.
- С февраля 1998 по сентябрь 2020 возглавлял лондонское Челси. Под его руководством команда провела 133 матча.
- Дальше в его карьере был другой английский клуб – Уотфорд.
- С 2019 года был координатором в сборной Италии.