О смерти 45-летнего Дмитрия Каряки сообщили экс-одноклубники на его странице в Facebook. Бывший футболист в последние годы боролся с неизлечимой болезнью – боковым амиотрофическим склерозом.

Читайте также Воспитанник Днепра Петров умер в Нидерландах: Левченко назвал причину смерти экс-звезды Эредивизи

Неутешительный диагноз врачи поставили в 2021 году. Дмитрий вынужден был обратиться к общественности за помощью. Однако болезнь прогрессировала. Все попытки врачей спасти жизнь Каряке оказались тщетными. У бывшего футболиста Черноморца, Оболони и запорожского Металлурга остались жена и две дочери.

Что известно об умершем футболисте

Дмитрий Каряка начал футбольную карьеру в Запорожье, где защищал цвета Металлурга и Виктора.

Позже переехал в Одессу. Играл в составе Черноморца и СК Одессы.

С 2001 по 2005 год выступал в составе киевской Оболони.

Вместе с Черноморцем завоевал серебряные медали чемпионата Первой лиги (1998/99), а с Оболонью бронзовые (2000/01).

В 2004 году Дмитрий Каряка, возвращаясь из Одессы в Киев, заснул за рулем автомобиля и попал в ДТП. Тогда погиб пассажир другого автомобиля, а Каряка повредил грудную клетку.

После аварии игровая карьера Каряки пошла на убыль. Футболист играл в ряде любительских клубов Украины и повесил бутсы на гвоздь в 2017 году.

Ранее мы сообщали о преждевременной смерти бывших игроков киевского Динамо – Павла Шкапенко да Александра Радченко.