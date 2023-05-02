29 апреля в нидерландском хосписе скончался бывший украинский футболист Юрий Петров. Уроженец Кривого Рога обладал необыкновенным талантом, но из-за пристрастия к алкоголю загубил свою карьеру.
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Левченко: Душа Петрова обрела покой
На смерть Петрова отреагировал экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко. Оба футболиста были заметными личностями в чемпионате Нидерландов.
"Умер Юра Петров. 48 лет. Он приехал на 1-2 года раньше в Нидерланды, чем я. Он был талантливым футболистом. Помню много веселых и не очень ситуаций. Мы не были друзьями, но иногда встречались и играли в снукер, или американку. Он пил, пил много, без остановки, утром, днем, вечером… он был несчастен и многие вокруг него тоже страдали.
Я очень надеюсь, что его душа обрела покой", – написал Левченко.
Что известно о карьере Петрова
- Юрий Петров родился в 1974 году в Кривом Роге.
- У футболиста были уникальные данные, благодаря которым в 16 лет дебютировал за Днепр в Высшей лиге СССР. В первом же матче Петров забил гол.
- После распада Советского Союза оказался в России, где играл за Спартак и Локомотив, а также вызывался в молодежную сборную этой страны.
- В 1994 году переехал в Западную Европу, где подписал контракт с нидерландским Валвейком. Именно в Эредивизи Петров смог продемонстрировать свой талант и привлечь внимание к себе ведущих клубов. В составе Твенте становился бронзовым призером чемпионата Нидерландов.
- Однако губительное пристрастие к алкоголю сыграло злую шутку с Петровым. Из-за нарушения режима и ссоры с тренерами Юрий долго не задерживался в одном клубе.
- Попытки реанимировать карьеру в Украине (Волынь, Металлист) тоже не принесли успеха.
- После завершения выступлений жизнь Петрова пошла по нисходящей. Он потерял все деньги, которые он заработал и остался без жилья и семьи.
- Последние годы он был бездомным и безработным.