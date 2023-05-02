29 апреля в нидерландском хосписе скончался бывший украинский футболист Юрий Петров. Уроженец Кривого Рога обладал необыкновенным талантом, но из-за пристрастия к алкоголю загубил свою карьеру.

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Левченко: Душа Петрова обрела покой

На смерть Петрова отреагировал экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко. Оба футболиста были заметными личностями в чемпионате Нидерландов.

"Умер Юра Петров. 48 лет. Он приехал на 1-2 года раньше в Нидерланды, чем я. Он был талантливым футболистом. Помню много веселых и не очень ситуаций. Мы не были друзьями, но иногда встречались и играли в снукер, или американку. Он пил, пил много, без остановки, утром, днем, вечером… он был несчастен и многие вокруг него тоже страдали.

Я очень надеюсь, что его душа обрела покой", – написал Левченко.

Что известно о карьере Петрова