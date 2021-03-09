В понедельник, 8 марта, умер первый тренер сборной Украины и экс-наставник киевского Сокола Александр Фадеев.

Бывшему нападающему СКА МВО (Калинин), Кристалла (Саратов) и Днепроспецстали (Запорожье) было 75 лет.

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Что известно о Фадееве

В 70-х и 80-х годах Фадеев работал в качестве помощника старшего тренера киевского Сокола и помог стать бронзовым призером чемпионата СССР 1984/85.

В 1991 году он уже единолично возглавил команду. В 1993-1994 годах возглавлял сборную Украины.

Напомним. 5 марта на 83 году жизни умер Уолтер Гретцки – отец легендарного хоккеиста НХЛ Уэйна Гретцки. Уолтер Гретцки имел украинское происхождение и эмигрировал в Канаду.