Помер Олександр Фадєєв – перший тренер в історії збірної України з хокею
У понеділок, 8 березня, помер перший тренер збірної України та екснаставник київського Сокола Олександр Фадєєв.
Джерело:Xsport
Колишньому нападнику СКА МВО (Калінін), Кристала (Саратов) і Дніпроспецсталі (Запоріжжя) було 75 років.
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Що відомо про Фадєєва
У 70-х і 80-х роках Фадєєв працював в якості помічника старшого тренера київського Сокола і допоміг стати бронзовим призером чемпіонату СРСР 1984/85.
У 1991 році він вже одноосібно очолив команду. У 1993-1994 роках очолював збірну України.
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