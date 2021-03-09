У понеділок, 8 березня, помер перший тренер збірної України та екснаставник київського Сокола Олександр Фадєєв.

Колишньому нападнику СКА МВО (Калінін), Кристала (Саратов) і Дніпроспецсталі (Запоріжжя) було 75 років.

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Що відомо про Фадєєва

У 70-х і 80-х роках Фадєєв працював в якості помічника старшого тренера київського Сокола і допоміг стати бронзовим призером чемпіонату СРСР 1984/85.

У 1991 році він вже одноосібно очолив команду. У 1993-1994 роках очолював збірну України.

Нагадаємо. 5 березня на 83 році життя помер Волтер Грецкі – батько легендарного хокеїста НХЛ Вейна Грецкі. Волтер Грецкі мав українське походження та емігрував до Канади.