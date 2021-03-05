Умер Уолтер Гретцки – отец легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки: у него были украинские корни
На 83 году жизни скончался Уолтер Гретцки – отец легендарного хоккеиста НХЛ Уэйна Гретцки. Уолтер Гретцки имел украинские корни и эмигрировал в Канаду.
Источник:твитер Уэйна Гретцки
Причина смерти Гретцки
Самый хоккеист в истории НХЛ Уэйн Гретцки 5 марта сообщил о смерти своего отца. Уолтеру Гретцки было 82 года.
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В последние годы Уолтер Гретцки были проблемы со здоровьем, в том числе боролся с болезнью Паркинсона, которую у него диагностировали в 2012 году.
В 1991 году он перенес аневризму головного мозга, от последствий которой долго восстанавливался.
Он был капитаном нашей команды
"С чувством глубокой скорби Джанет и я делимся с вами известием о смерти моего отца. Он мужественно боролся с болезнью Паркинсона и другими заболеваниями в последние годы, и никогда не опускал руки. Для меня, моей сестры и трех братьев отец всегда был капитаном нашей команды. Он был примером для нас, защищал нашу семью и был нашим лидером всегда и во всем.
Он сыграл главную роль в том, что я полюбил хоккей. Он вдохновлял меня на то, чтобы раскрыть лучшие качества не только в хоккее, но и в жизни вообще. Нам его очень сильно будет не хватать. Но я знаю, что сейчас он с мамой, и это примиряет меня и нашу семью с утратой. Он был по-настоящему великим человеком и очень гордился, что он канадец. Мы любим тебя, папа", – говорится в сообщении Гретцки в твиттере.
Украинский след Гретцки
- Уолтер Гретцки неоднократно называл себя украинцем. Его семья была землевладельцами в Российской империи, а род Гретцки берет начало с Берестейщины (село Огдемир – современная Беларусь).
- Семья Уолтера Гретцки эмигрировала в Канаду до 1917 года. Мария, жена Уолтера, эмигрировала в Канаду из Подгайцев (ныне Украина).
- В своей автобиографии Гретцки отметил, что его первым языком был украинский.
- В 2020 году в прокат вышел украинский документальный фильм "ЮКИ". В фильме снялся Уолтер Гретцки и Уэйн Гретцки.
- Гретцки в фильме фигурирует как Иван. Именно так на камеру его назвал отец Уолтер. Фильм рассказывает про украинских выходцев в НХЛ.
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