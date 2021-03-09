В понедельник, 8 марта, на 74-м году жизни не стало одного из самых известных львовских и украинских специалистов футбола, бывшего полузащитника Карпат Романа Покоры.

У Романа Покоры последние годы были проблемы со здоровьем. Официальная причина смерти не называется.

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Кто такой Роман Покора

Покора был важной фигурой в Карпатах, проведя за львовский клуб 191 матч, экс-полузащитник помог "львам" торжествовать в Кубке СССР-1969. Легенда Карпат успел поработать тренером в УПЛ, за плечами специалиста работа в Волыни (1992-1994) и Александрии (2001-2003).

Роман Покора также возглавлял представителей Первой лиги, среди которых были Скала, Полесье, Нива В, Николаев, Энергетик и Гелиос.