Умер 18-летний футболист Виктор Марселл Гегедюш – он потерял сознание во время тренировки

В Венгрии умер 18-летний футболист Виктор Марселл Гегедюш, выступавший за команду Андрашида. Несчастный случай произошел на тренировке клуба.

О смерти футболиста Виктора Марселла сообщил президент клуба Андрашида Золтан Соос.

По его словам, трагедия произошла 21 июня в спортивном центре команды. Во время тренировки Виктор Марселл потерял сознание и упал на газон.

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"Товарищи по команде и тренер тут же бросились на помощь молодому игроку и попытались привести его в стабильное состояние. Они начали реанимацию под руководством службы скорой помощи по телефону, используя массаж сердца и дефибриллятор", – рассказал Золтан Соос.

За жизнь игрока боролись и медики, прибывшие на вызов. Однако спасти его не смогли.

"В лице Виктора Марселла мы потеряли талантливого игрока, товарища по команде и друга. Его отсутствие будет трудно принять не только его семье, но и всем членам Андрашиды. Выражаем соболезнования родным! Покойся с миром, Виктор", – написал Золтан Соос.

Стоит добавить, что в структуре Андрашиды тренируется и младший брат Виктора – Оливер.

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