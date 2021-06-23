Про смерть футболіста Віктора Марселла повідомив президент клубу Андрашида Золтан Соос.
За його словами, трагедія сталася 21 червня у спортивному центрі команди. Під час тренування Віктор Марселл втратив свідомість та впав на газон.
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"Товариші по команді і тренер тут же кинулися на допомогу молодому гравцеві і спробували привести його в стабільний стан. Вони почали реанімацію під керівництвом служби швидкої допомоги телефоном, використовуючи масаж серця і дефібрилятор", – розповів Золтан Соос.
За життя гравця боролися і медики, які прибули на виклик. Однак врятувати його не змогли.
"В особі Віктора Марселла ми втратили талановитого гравця, товариша по команді і друга. Його відсутність буде важко прийняти не тільки його сім'ї, а й усім членам Андрашиди. Висловлюємо співчуття рідним! Спочивай з миром, Віктор", – написав Золтан Соос.
Варто додати, що в структурі Андрашиди тренується і молодший брат Віктора – Олівер.
Серцеві напади у футболістів
- Найвідоміший випадок з серцевим нападом у футболіста стався на Євро-2020 – півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен втратив свідомість під час матчу.
- Медикам довелося проводити реанімацію прямо на полі. Гру на той час перервали.
- Лише вчасна допомога медиків врятувала життя футболісту.
- Коли Еріксен зможе повернутися до гри – невідомо.