Про смерть футболіста Віктора Марселла повідомив президент клубу Андрашида Золтан Соос.

За його словами, трагедія сталася 21 червня у спортивному центрі команди. Під час тренування Віктор Марселл втратив свідомість та впав на газон.

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"Товариші по команді і тренер тут же кинулися на допомогу молодому гравцеві і спробували привести його в стабільний стан. Вони почали реанімацію під керівництвом служби швидкої допомоги телефоном, використовуючи масаж серця і дефібрилятор", – розповів Золтан Соос.

За життя гравця боролися і медики, які прибули на виклик. Однак врятувати його не змогли.

"В особі Віктора Марселла ми втратили талановитого гравця, товариша по команді і друга. Його відсутність буде важко прийняти не тільки його сім'ї, а й усім членам Андрашиди. Висловлюємо співчуття рідним! Спочивай з миром, Віктор", – написав Золтан Соос.

Варто додати, що в структурі Андрашиди тренується і молодший брат Віктора – Олівер.

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