О смерти футболиста Виктора Марселла сообщил президент клуба Андрашида Золтан Соос.
По его словам, трагедия произошла 21 июня в спортивном центре команды. Во время тренировки Виктор Марселл потерял сознание и упал на газон.
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"Товарищи по команде и тренер тут же бросились на помощь молодому игроку и попытались привести его в стабильное состояние. Они начали реанимацию под руководством службы скорой помощи по телефону, используя массаж сердца и дефибриллятор", – рассказал Золтан Соос.
За жизнь игрока боролись и медики, прибывшие на вызов. Однако спасти его не смогли.
"В лице Виктора Марселла мы потеряли талантливого игрока, товарища по команде и друга. Его отсутствие будет трудно принять не только его семье, но и всем членам Андрашиды. Выражаем соболезнования родным! Покойся с миром, Виктор", – написал Золтан Соос.
Стоит добавить, что в структуре Андрашиды тренируется и младший брат Виктора – Оливер.
Сердечные приступы у футболистов
- Самый известный случай с сердечным приступом у футболиста произошел на Евро-2020 – полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча.
- Медикам пришлось проводить реанимацию прямо на поле. Игру на то время прервали.
- Только своевременная помощь медиков спасла жизнь футболисту.
- Когда Эриксен сможет вернуться к игре – неизвестно.