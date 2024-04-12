Первая ракетка Украины рассказала о подготовке к матчам против румын. Свитолина также отметила о состоянии своего здоровья.

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Элина Свитолина в отличной форме

Лидер женской сборной отметила, что ее состояние сейчас улучшилось.

Состояние здоровья улучшилось. Даже в Чарльстоне, когда мне пришлось играть два матча в один день, я на следующий день чувствовала себя хорошо. Я не сказала бы, что отыграла хорошо эту американскую серию турниров, но отыграла как смогла и тренировалась по максимуму. Были очень непростые матчи. Я не чувствовала, что была в стопроцентной физической форме, но когда ты атлет, ты не можешь чувствовать себя на сто процентов каждый день. Думаю, что эта американская серия меня действительно укрепила и мои мышцы тоже,

– рассказала Свитолина.

Она также отметила, что имела плохое физическое состояние в Дубае и в Индиан-Уэллсе.

В Дубае или в Индиан-Уэллсе я чувствовала себя плохо после матчей. После Майами и после Чарльстона все намного лучше. Здесь у нас были замечательные тренировки, по две в день. Мы даже шутили, что у нас получился такой мини-сбор перед грунтовым сезоном. Очень рада, что мы так собрались, очень дружеская атмосфера в команде и очень надеюсь, что все это мы сможем перенести и на наш матч,

– добавила украинская теннисистка.

Женская сборная Украины по теннису 12-13 апреля проведет матчи квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Напомним. Во время турнира серии WTA 500 в Чарльстоне Элина Свитолина вылетела в матче 1/8 финала. Она проиграла Элизе Мартенс со счетом 0:2.

Следующие матчи Элины Свитолиной состоятся 12 апреля в 20:00 по киевскому времени против Жаклин Кристиан и 13 апреля в 18:00 по Киеву против Аны Богдан.