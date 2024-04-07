На женском парном турнире в Чарльстоне завершилось соревнование категории WTA500. Среди фаворитов соревнования была и пара украинок – сестры-близняшки Надежда и Людмила Киченок, пишет 24 канал.

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Не удержали преимущество

Девушки оправдали свой статус и смогли дойти до финала, одолев на своем пути три пары с американками. В решающем поединке сестрам противостояли также представительницы страны-хозяйки турнира – Слоан Стивенс и Эшлин Крюгер.

Шансы соперниц в финале выглядели примерно равными. Впрочем в первом сете Киченок смогли почти уничтожить американок – 6:1. По правилам парного тенниса украинкам надо было побеждать и во втором или рассчитывать на решающий тайбрейк.

В следующем сете Крюгер и Стивенс играли куда лучше и смогли дожать Надежду и Людмилу (6:3). Встреча перешла в решающий тайбрейк до десяти очков. К сожалению, там американки чаще брали "свои" подачи и довели игру до победы (10:7).

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Для сестер Киченок это был девятый совместный финал в истории, до этого украинки вместе выиграли пять трофеев. Всего на счету каждой из украинок по 9 титулов в парном разряде.