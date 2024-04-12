Перша ракетка України розповіла про підготовку до матчів проти румунів. Світоліна також відмітила про стан свого здоров'я.

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Еліна Світоліна в чудовій формі

Лідерка жіночої збірної відзначила, що її стан наразі покращився.

Стан здоров'я покращився. Навіть у Чарльстоні, коли мені довелося грати два матчі в один день, я наступного дня почувала себе добре. Я не сказала б, що відіграла добре цю американську серію турнірів, але відіграла як змогла і тренувалася по максимуму. Були дуже непрості матчі. Я не відчувала, що була у стовідсотковій фізичній формі, але коли ти атлет, ти не можеш почуватися на сто відсотків щодня. Думаю, що ця американська серія мене справді зміцнила і мої м'язи теж,

– розповіла Світоліна.

Вона також зазначила, що мала поганий фізичний стан у Дубаї та в Індіан-Веллсі.

У Дубаї або в Індіан-Веллсі я почувала себе погано після матчів. Після Маямі та після Чарльстона все набагато краще. Тут у нас були чудові тренування, по два на день. Ми навіть жартували, що у нас вийшов такий міні-збір перед ґрунтовим сезоном. Дуже рада, що ми так зібралися, дуже дружна атмосфера у команді і дуже сподіваюся, що все це ми зможемо перенести і на наш матч,

– додала українська тенісистка.

Жіноча збірна України з тенісу 12-13 квітня проведе матчі кваліфікації до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Румунії.

Нагадаємо. Під час турніру серії WTA 500 у Чарльстоні Еліна Світоліна вилетіла в поєдинку 1/8 фіналу. Вона програла Елізе Мартенс з рахунком 0:2.

Наступні матчі Еліни Світоліної відбудуться 12 квітня о 20:00 за київським часом проти Жаклін Крістіан та 13 квітня о 18:00 за Києвом проти Ани Богдан.