Ультрас "Динамо" White Boys Club отреагировали на официальный переезд донецкого "Шахтера" на НСК "Олимпийский", который является домашним для киевлян. Фанаты киевлян возмущены действиями и заявлениями братьев Суркисов, владеющих "Динамо".

"Пустив врага в дом, готовься все ему отдать"

Ультрас "Динамо" напомнили в соцсетях, что вывесили баннер "Пустив врага в дом, готовься все ему отдать", когда "Шахтер" провел на НСК свой первый домашний матч. Это произошло в 2018 году, когда в Украине было объявлено военное положение и "Шахтер" вынужденно сыграл в Киеве матч Лиги чемпионов против "Лиона".

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Президент "Динамо" Игорь Суркис убеждал, что киевляне имеют эксклюзивные права для выступлений на НСК "Олимпийский".

"Но тогда Игорь Суркис с гордостью позволял играть донецкой/львовской/харьковской команде на стадионе и призвал всех киевлян их поддержать, рассказывая, что имеет эксклюзивные условия и без его великодушного согласия ни один клуб, кроме "Динамо", играть там не будет.

Уже более, чем понятно, что этот сезон НСК "Олимпийский" будет домашней ареной не только для нашего "Динамо", но и для "Шахтера", а переезд офиса в Киев и предстоящее открытие здесь же магазина указывает на долговременность такого соседства", – говорится в сообщении фанатов.

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На упомянутом матче "Шахтера" с "Лионом" болельщики вывесили баннер "Вам здесь не рады". Таким образом они высказались относительно проведения дончан домашнего матча в Киеве.

Но мы в очередной раз видим, что клубом руководят "профессионалы", которые сначала приглашают врага, а потом удивляются, что он все забрал. Мы ни в коем случае не говорим, что НСК "Олимпийский" – это собственность киевского "Динамо", мы прекрасно осознаем, что это государственный объект, но сама ситуация доказывает в очередной раз, что слова и действия братьев Суркисов не стоят даже ломаного гроша,

– заявили ультрас.

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