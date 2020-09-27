Донецкий "Шахтер" уже официально переехал из харьковского ОСК "Металлист" на столичный НСК "Олимпийский". "Шахтер" и НСК заключили долгосрочный контракт.

Директор департамента по эксплуатации "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько рассказал о заключении контракта донецкого клуба с НСК "Олимпийский". Об этом сообщает канал "Шахтера" в YouTube.

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Детали сделки

Вадим Гунько сообщил, что" Шахтер " и НСК заключили контракт сроком на три года.

Мы заключили контракт с НСК "Олимпийский" на три года. Буквально на днях приехал последний груз из Харькова. Можно сказать, что наша харьковская история закончена. Это был важный период для нашего клуба. Мы бесконечно благодарны Харькову, стадиону и всем, кто был причастен к тем матчам,

- рассказал Гунько.

Вместе с тем, он сообщил, что "Шахтер" привез в Киев много оборудования по уходу за газоном.

"Это то, на чем мы планируем сконцентрироваться. Но также есть оборудование, связанное с комфортом и безопасностью зрителей", – сказал Гунько.

"Шахтер" переехал на НСК: что известно

Донецкий клуб начал проводить домашние матчи в Киеве на НСК "Олимпийский" после возобновления сезона 2019/2020.

"Горняки "отказались проводить матчи в Харькове на ОСК" Металлист", ведь болельщикам было запрещено посещать поединки.

В клубе решили нецелесообразным ездить автобусом на поединки из Киева в Харьков. Именно в Киеве проживают футболисты и персонал "Шахтера".

НСК " Олимпийский "является домашним стадионом для киевского"Динамо". Столичный клуб имеет эксклюзивные права на проведение матчей на НСК до конца сезона 2023/24.

Сообщалось, что "Шахтер" оставляет для "Динамо" право первым выбирать игровой день, если матчи обеих команд будут приходиться на одну и ту же дату

"Шахтер" со следующего сезона попытается совместно с руководством стадиона сделать на арене газон европейского уровня.