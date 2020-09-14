"Шахтер" в новом сезоне сменил место проведения домашних матчей и будет играть в Киеве на НСК "Олимпийский". Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна рассказал, почему команда переехала на НСК "Олимпийский".

Срна в комментарии каналам "Футбол 1,2,3" заявил, что решение "Шахтера" играть в Киеве вызвано пандемией COVID-19

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После вторжения России на Донбасс "Шахтер" успел поиграть во Львове и Харькове. Если из Львова "горняки" переехали из-за отношения местных фанатов, то из Харькова дончан вытурил коронавирус.

Футбольный сезон в Украине завершался без зрителей, поэтому "Шахтеру" не было смысла летать на матчи в Харьков. Футболисты и персонал клуба живут в Киеве.

Мы играли во Львове, в Харькове, теперь – в Киеве. Это решение пришло само по себе, из-за пандемии коронавируса. Нельзя было некуда лететь, мы минимизировали этот риск и решили играть на "Олимпийском". Всем понравилось. Переговорили между собой, с президентом и приняли такое решение. Перелетов будет меньше, футболистам будет гораздо комфортнее. Это правильное решение. Осталось только выиграть все, чтобы решение было оправдано,

– сказал Срна.

Это не стадион "Динамо"

В то же время Срна позволил себе сделать громкое заявление, что НСК "Олимпийский" – это не стадион "Динамо". Юридически НСК принадлежит государству, хотя "Динамо" арендует арену после ее реконструкции.

Это не стадион "Динамо". "Олимпик" играет на стадионе Лобановского уже долго, никаких проблем нет. "Колос" играл на "Олимпийском" – не было проблем. Не вижу проблемы в том, чтобы "Шахтер" играл на "Олимпийском", который принадлежит государству. Не боюсь никаких провокаций,

– отметил Срна.

Кстати Было два чистых пенальти: Срна разнес судейство в матче "Шахтер" – "Динамо"

"Шахтер" переехал на НСК: что известно

"Шахтер" решил заключить долгосрочный контракт для проведения домашних матчей на НСК. Об этом сообщил гендиректор клуба Сергей Палкин.

Впрочем, детали и срок контракта не раскрываются.

"Шахтер" со следующего сезона попытается совместно с руководством стадиона сделать на арене газон европейского уровня.

В то же время донецкий клуб оставляет для "Динамо" право первым выбирать игровой день, если матче обеих команд будут приходиться на одну и ту же дату.