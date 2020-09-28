Ультрас "Динамо" White Boys Club відреагували на офіційний переїзд донецького "Шахтаря" на НСК "Олімпійський", який є домашнім для киян. Фанати киян обурені діями та заявами братів Суркісів, які володіють "Динамо".

"Пустивши ворога до хати, готуйся все йому віддати"

Ультрас "Динамо" нагадали у соцмережах, що вивісили банер "Пустивши ворога до хати, готуйся все йому віддати", коли "Шахтар" провів на НСК свій перший домашній матч. Це сталося у 2018 році, коли в Україні був оголошений воєнний стан і "Шахтар" вимушено зіграв у Києві матч Ліги чемпіонів проти "Ліона".

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Президент "Динамо" Ігор Суркіс переконував, що киян мають ексклюзивні права для виступів на НСК "Олімпійський".

"Але тоді Ігор Суркіс з гордістю дозволяв грати донецькій/львівський/харківській команді на стадіоні та закликав усіх киян їх підтримати, розповідаючи, що має ексклюзивні умови та без його великодушної згоди жоден клуб, окрім "Динамо", грати там не буде.

Вже більш, ніж зрозуміло, що цей сезон НСК "Олімпійський" буде домашньою ареною не тільки для нашого "Динамо", але й для "Шахтаря", а переїзд офісу останніх у Київ та майбутнє відкриття тут же магазину вказує на довготривалість такого сусідства", – йдеться у повідомленні фанатів.

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На згаданому матчі "Шахтаря" з "Ліоном" вболівальники вивісили банер "Вам тут не раді". У такий спосіб вони висловилися щодо проведення донеччан домашнього матчу у Києві.

Але ми вкотре бачимо, що клубом керують "професіонали", котрі спочатку запрошують ворога, а потім дивуються, що він все забрав. Ми ні в якому разі не кажемо, що НСК "Олімпійський" – це власність київського "Динамо", ми прекрасно усвідомлюємо, що це державний об’єкт, але сама ситуація доводить в черговий раз, що слова та дії братів Суркісів не варті навіть ламаного гроша,

– заявили ультрас.

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