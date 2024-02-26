Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0. Решающий гол в компенсированное время с пенальти забил Фран Бродич.

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Динамовская солидарность

Фанаты Динамо Загреб подготовили специальный перформанс к этому поединку. Они посвятили его второй годовщине полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Ультрас "Bad Blue Boys" создали баннер с изображением украинского воина в форме киевского Динамо, взяв за основу реальное фото, с надписью "War Boys Club". Над ним они на украинском языке разместили цитату из песни "Ой у лузі червона калина":

Маршируют наши добровольцы в кровавый тан. Освобождать братьев-украинцев из московских кайдан.



Перформанс фанатов Динамо Загреб в поддержку украинских воинов / Фото из соцсетей "Bad Blue Boys"



Фанаты Динамо Загреб поддержали Украину / Фото из соцсетей "Bad Blue Boys"

Отметим, что загребские ультрас находятся в дружеских отношениях с киевскими фанатами "White Boys Club". Это уже не первый их перформанс в поддержку Украины. Ранее они вывешивали баннер с надписью "Free Azov".

Справка. После победы в центральном матче тура загребское Динамо приблизилось к лидеру Риеке на расстояние трех очков в турнирной таблице, при этом у столичного коллектива есть поединок в запасе.