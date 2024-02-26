Господарі здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Вирішальний гол у компенсований час з пенальті забив Фран Бродич.

Читайте також Гармаш забив, але є нюанс: Динамо зіпсувало дебют Скрипника завдяки зливі голів – відео

Динамівська солідарність

Фанати Динамо Загреб підготували спеціальний перформанс до цього поєдинку. Вони присвятили його другій річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Ультрас "Bad Blue Boys" створили банер із зображенням українського воїна у формі київського Динамо, взявши за основу реальне фото, з написом "War Boys Club". Над ним вони українською мовою розмістили цитату з пісні "Ой у лузі червона калина":

Марширують наші добровольці у кривавий тан. Визволяти братів-українців з московських кайдан.



Перформанс фанатів Динамо Загреб на підтримку українських воїнів / Фото з соцмереж "Bad Blue Boys"



Фанати Динамо Загреб підтримали Україну / Фото з соцмереж "Bad Blue Boys"

Зазначимо, що загребські ультрас знаходяться у дружніх відносинах з київськими фанатами "White Boys Club". Це вже не перший їх перформанс на підтримку України. Раніше вони вивішували банер із написом "Free Azov".

Довідка. Після перемоги в центральному матчі туру загребське Динамо наблизилося до лідера Рієки на відстань трьох очок у турнірній таблиці, при цьому у столичного колективу є поєдинок у запасі.