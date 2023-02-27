Ультрас загребского Динамо вывесил на трибунах баннер с лозунгом "Свободу Азову", который украсил шеврон подразделения и белая сова с мечом.

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Хорваты солидарные с Украиной

Также на матч Динамо – Хайдук на трибунах стадиона "Максимир" находились украинские флаги и небольшие плакаты с именами военных, защищавших от врага временно оккупированный Мариуполь.

Акция поддержки сопровождалась украинскими лозунгами "Слава Україні!" На что фанаты показывали баннер "Heroiam Slava!". Вот таким мощным перфоменсом хорваты решили поддержать Украину, которая уже больше года воюет против России и возвращает свои земли. Хорватские футбольные фанаты стоят бок о бок с украинцами.



Ультрас Динамо Загреб / Фото с телеграмм-канала Ассоциации семей защитников "Азовстали"

Ультрас Динамо Загреб поддержал украинских пленных: смотрите видео

Напомним, что 24 февраля 2023 года была первая годовщина с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Реакция Ассоциации семей защитников "Азовстали"

На столь мощную акцию хорватов отреагировали семьи защитников Мариуполя.

Ассоциация семей защитников "Азовстали" выразила благодарность хорватскому ультрас, а также выходившим на главные улицы и площади своих городов в мире, чтобы напомнить, что еще в российском плену находятся многие украинские защитники.

Ассоциация семей защитников "Азовстали" благодарит болельщиков из Хорватии за поддержку украинских героев, а также тысяч тех, кто в минувшие выходные выходил на площади по всему миру и напоминал о пленении героических защитников "Азовстали". Итого – сила!,

– говорится в публикации в телеграмм-канале.

Отметим, что Украина каждый день делает все возможное, чтобы все защитники вернулись домой.

Этот поединок Хорватской футбольной лиги закончился уверенной победой загребского "Динамо" 4:0 над Хайдуком. Динамовцы продолжают лидировать в сезоне, имея в своем активе 55 баллов, что на 11 пунктов больше, чем набрал Хайдук.