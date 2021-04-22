Решение не изменится независимо от количества выигранных трофеев

Фаны Динамо напомнили, что летом 2020 года отказались от активной поддержки команды, пока экс-тренер Шахтера Мирча Луческу является ее главным тренером.

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Ультрас говорят, что их отношение к Луческу не изменится независимо от количества выигранных трофеев. В первый же сезон Динамо с Луческу уже выиграло Суперкубок Украины, на 99% оформило чемпионство в УПЛ и сыграет в финале Кубка Украины.

Причина этого решения – не профессиональная квалификация румына, а его человеческие качества, которые нас категорически не устраивают. Соответственно, это решение не изменится независимо от количества выигранных трофеев. Даже если Динамо получит для Киева Кубок Лиги чемпионов – с трибун будет звучать: "Lucescu, Go Away!",

– заявили фанаты.

Во время матча с Агробизнесом вратарь Динамо Георгий Бущан, находясь на скамейке запасных, вступил в полемику с фанами. Он сказал: "Только дураки не меняют свое мнение".

Ультрас киевского клуба заявили, что им не нужно возвращение трофеев такой ценой.

"Игроки утверждают, что нам нужен был результат. Да, это правда. Мы устали от систематических проигрышей главному сопернику и прекращения борьбы за чемпионство задолго до завершения чемпионата. Мы устали от отсутствия игры на поле и от постоянных пустых обещаний что-то изменить.

Но какой ценой? Неужели кто-то всерьез думает, что мы будем радоваться результатам тренера, чье назначение не могли представить в самом страшном сне? Примем ли тренера, с которым продолжает ассоциироваться вся принципиальность и ненависть так называемого "дерби"? Будем поддерживать тренера, от которого несло и несет медийной грязью? Чьи методы работы основываются на воспитании симулянтов и провокаторов?", – говорится в сообщении.

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Луческу не место в Динамо Киев! Это наша точка зрения, мы имеем на нее право и будем отстаивать ее четко, последовательно и от матча к матчу,

– говорится в заявлении WBC Ультрас Динамо.

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