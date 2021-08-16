Ультиматум: тренер Колоса хотел уйти в отставку, если команда проиграла бы Руху

Колос в 4-м туре УПЛ сыграл против Руха. Тренер Ковалевского клуба Руслан Костышин заговорил об отставке, если команда проиграла бы во втором матче подряд.

Жесткий ультиматум от тренера

Главный тренер Ковалевки Руслан Костышин резко поговорил с футболистами. Речь шла даже об отставке, если команда уступит в домашнем поединке львовскому клубу.

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Колос бледно выглядел в первой 45-минутке на фоне соперника. По словам наставника, отражение на игру дал еврокубковый матч против казахстанского Шахтера (10 августа): "Комментируя поединок, надо принимать во внимание и игру во вторник. Одно от другого далеко не последовало. Это касается двух матчей. В том, как команда выглядела сегодня, есть отражение того, что мы не прошли дальше в еврокубках".

Напомним, что Колос вылетел из Лиги конференций. Украинский клуб в серии пенальти уступил сопернику со счетом 3:1.

Колос будто владел преимуществом, но футболисты были похожи на сонных мух, не было агрессии и быстрых движений на футбольном поле. Что не скажешь о подопечных Костишина во втором тайме.

Во втором тайме вышла совсем другая команда, агрессивная. Я сказал им, что если мы проиграем и сегодня – подам в отставку,

– заявил тренер.

Тактическая ошибка

В матче со Рухом специалист хотел дать шанс тем игрокам, которые не играли в Лиге конференций. Однако Костышин признал свою ошибку, выпустив этих футболистов.

"Нуриев выглядел очень медленным. Это и моя вина. Я хотел дать шанс тем футболистам, кто не играл с Казахстаном. Как и Вове Лысенко. Если они пустые, то лучше бы я их не задействовал сегодня. Поработали бы пару недель с тренером по физической подготовке. И тогда я не буду их ставить под танки. Хотел довериться, но физически у них был плохой вид. Оба пропустили много времени в межсезонье, а я сразу начал вводить их в игры, а у них нет базы. Я пересмотрю подготовку этих футболистов, поскольку это моя вина. Я их подставляю", – признался специалист.

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