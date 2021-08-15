Колос – Рух 1:1
Гол: Новак, 65 – Борячук, 24
Удаление: Ром, 59 (Колос)
К слову Умер Герд Мюллер – легендарный футболист Баварии
- В прошлый вторник украинских болельщиков ждало разочарование: ковалевский клуб не смог преодолеть 3-й отборочный раунд Лиги конференций, уступив в Астане карагандинскому "Шахтеру" в серии пенальти.
- В чемпионате же команда Руслана Костышина записала в свой актив четыре очка: нулевая ничья с Вересом и минимальная победа в матче с Металлистом 1925.
- Львовский Рух после двух поражений в прошлом туре на своем поле нанес поражение Вересу со счетом 2:1. В истории личных встреч соперников наблюдается абсолютное равенство: Колос и Рух одержали по три победы, ничейных результатов зафиксировано не было.
Львовяне открыли счет во встрече на 24-й минуте. После передачи со штрафного с левого фланга Карасюк не попал по мячу, а Борячук сыграл более расторопно и отправил футбольный снаряд в ворота.
Видео гола Борячука
На 59-й минуте ковалевцы остались в меньшинстве. Ром опасно сыграл против Федорчука и получил вторую желтую карточку.
Впрочем, меньшинство не помешало хозяевам сравнять счет во встрече. После навеса со штрафного защитник Руха выбил мяч к линии штрафной на Нгамбу. Француз нанес удар и мяч оказался у Новака, который отправил футбольный снаряд в ворота.
Видео гола Новака
В итоге, команды заработали по баллу и расположились в середине турнирной таблицы. Колос идет 8, а Рух – 11.
Колос – Рух видеообзор