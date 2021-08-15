Колос – Рух 1:1

Гол: Новак, 65 – Борячук, 24

Удаление: Ром, 59 (Колос)

К слову Умер Герд Мюллер – легендарный футболист Баварии

В прошлый вторник украинских болельщиков ждало разочарование: ковалевский клуб не смог преодолеть 3-й отборочный раунд Лиги конференций, уступив в Астане карагандинскому "Шахтеру" в серии пенальти.

В чемпионате же команда Руслана Костышина записала в свой актив четыре очка: нулевая ничья с Вересом и минимальная победа в матче с Металлистом 1925.

Львовский Рух после двух поражений в прошлом туре на своем поле нанес поражение Вересу со счетом 2:1. В истории личных встреч соперников наблюдается абсолютное равенство: Колос и Рух одержали по три победы, ничейных результатов зафиксировано не было.

Львовяне открыли счет во встрече на 24-й минуте. После передачи со штрафного с левого фланга Карасюк не попал по мячу, а Борячук сыграл более расторопно и отправил футбольный снаряд в ворота.

Видео гола Борячука

На 59-й минуте ковалевцы остались в меньшинстве. Ром опасно сыграл против Федорчука и получил вторую желтую карточку.

Впрочем, меньшинство не помешало хозяевам сравнять счет во встрече. После навеса со штрафного защитник Руха выбил мяч к линии штрафной на Нгамбу. Француз нанес удар и мяч оказался у Новака, который отправил футбольный снаряд в ворота.

Видео гола Новака

В итоге, команды заработали по баллу и расположились в середине турнирной таблицы. Колос идет 8, а Рух – 11.

Колос – Рух видеообзор