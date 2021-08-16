Жесткий ультиматум от тренера

Главный тренер Ковалевки Руслан Костышин резко поговорил с футболистами. Речь шла даже об отставке, если команда уступит в домашнем поединке львовскому клубу.

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Колос бледно выглядел в первой 45-минутке на фоне соперника. По словам наставника, отражение на игру дал еврокубковый матч против казахстанского Шахтера (10 августа): "Комментируя поединок, надо принимать во внимание и игру во вторник. Одно от другого далеко не последовало. Это касается двух матчей. В том, как команда выглядела сегодня, есть отражение того, что мы не прошли дальше в еврокубках".

Напомним, что Колос вылетел из Лиги конференций. Украинский клуб в серии пенальти уступил сопернику со счетом 3:1.

Колос будто владел преимуществом, но футболисты были похожи на сонных мух, не было агрессии и быстрых движений на футбольном поле. Что не скажешь о подопечных Костишина во втором тайме.

Во втором тайме вышла совсем другая команда, агрессивная. Я сказал им, что если мы проиграем и сегодня – подам в отставку,

– заявил тренер.

Тактическая ошибка

В матче со Рухом специалист хотел дать шанс тем игрокам, которые не играли в Лиге конференций. Однако Костышин признал свою ошибку, выпустив этих футболистов.

"Нуриев выглядел очень медленным. Это и моя вина. Я хотел дать шанс тем футболистам, кто не играл с Казахстаном. Как и Вове Лысенко. Если они пустые, то лучше бы я их не задействовал сегодня. Поработали бы пару недель с тренером по физической подготовке. И тогда я не буду их ставить под танки. Хотел довериться, но физически у них был плохой вид. Оба пропустили много времени в межсезонье, а я сразу начал вводить их в игры, а у них нет базы. Я пересмотрю подготовку этих футболистов, поскольку это моя вина. Я их подставляю", – признался специалист.

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