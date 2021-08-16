Жорсткий ультиматум від тренера

Головний тренер ковалівців Руслан Костишин різко поговорив із футболістами. Мова йшла навіть про відставку, якщо команда поступиться у домашньому поєдинку львівському клубу.

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Колос блідо виглядав у першій 45-хвилинці на фоні суперника. За словами наставника, свій відбиток на гру дав єврокубковий матч проти казахстанського Шахтаря (10 серпня): "Коментуючи поєдинок, треба брати до уваги й гру у вівторок. Одне від іншого далеко не пішло. Це стосується двох матчів. У тому, як команда виглядала сьогодні, є відбиток того, що ми не пройшли далі в єврокубках".

Нагадаємо, що Колос вилетів із Ліги конференцій. Український клуб у серії пенальті поступився супернику з рахунком 3:1.

Колос начебто володів перевагою, але футболісти були схожі на сонних мух, не було агресії та швидких рухів на футбольному полі. Що не скажеш про підопічних Костишина у другому таймі.

У другому таймі вийшла зовсім інша команда, агресивна. Я просто сказав їм, що якщо ми програємо й сьогодні – подам у відставку,

– заявив тренер.

Тактична помилка

У матчі зі Рухом спеціаліст хотів дати шанс тим гравцям, які не грали у Лізі конференцій. Однак Костишин визнав свою помилку, випустивши цих футболістів.

"Нурієв виглядав дуже повільним. Це і моя вина. Я хотів дати шанс тим футболістам, хто не грав з Казахстаном. Як і Вові Лисенко. Якщо вони порожні, то краще б я їх не задіяв сьогодні. Попрацювали б пару тижнів з тренером з фізичної підготовки. І тоді я не буду їх ставити під танки. Хотів довіритися, але фізично вони мали поганий вигляд. Обидва пропустили багато часу в міжсезоння, а я відразу почав вводити їх в ігри, а у них немає бази. Я перегляну підготовку цих футболістів, оскільки це моя вина. Я їх підставляю", – зізнався фахівець.

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