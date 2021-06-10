Укрзализныця обеспокоена поведением Усика на колее: фото

Украинский боксер Александр Усик находится в ожидании объявления поединка с Энтони Джошуа. Боксер коротает время не только за тренировками, но и "опасными" прогулками.
Усик забыл правила поведения на железной дороге
Непобедимый Александр Усик сделал несколько фотографий на колее и опубликовал фотографии в своем инстаграме Без внимания позирование Усика не оставила Укрзализныця.
Достойное внимания Бой с Усиком может стать банановой кожурой для Джошуа, – экс-чемпион мира
Железнодорожники обеспокоены, что Усик пренебрег правилами поведения на железной дороге.
А-а-а.... Никогда такого не было и снова произошло... Укрзализныце в очередной раз приходится переживать из-за поведения кумиров многих украинцев. На этот раз известный боксер Александр Усик, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на колею ради оригинальной фотографии для соцсетей,
– написали в ведомстве.
Перевозчик заявил, что имеет в своих рядах немало фанов Усика, однако подчеркнул, что правила важно соблюдать.
"Берегите себя и нервы машинистов! Призываем Александра больше не нарушать правила, быть примером для своих поклонников. И искренне желаем успешной подготовки к бою с Джошуа. И пусть кулаки будут такими же крепкими, как рельсы Укрзализныци", – говорится в сообщении.
- 34-летний Усик свой следующий бой, скорее всего, проведет против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF британца Энтони Джошуа. Последний в 2017 году победил Владимира Кличко.
- Усика и Джошуа объединяет то, что они олимпийские чемпионы-2012.
- Недавно WBO официально санкционировала поединок между Усиком и Джошуа. Поединок украинца с британцем может состояться в сентябре на стадионе лондонского Тоттенхэма.
- Команды боксеров обещают анонсировать поединок в ближайшие дни.