Укрзализныця обеспокоена поведением Усика на колее: фото

Украинский боксер Александр Усик находится в ожидании объявления поединка с Энтони Джошуа. Боксер коротает время не только за тренировками, но и "опасными" прогулками.

Усик забыл правила поведения на железной дороге

Непобедимый Александр Усик сделал несколько фотографий на колее и опубликовал фотографии в своем инстаграме Без внимания позирование Усика не оставила Укрзализныця.

Достойное внимания Бой с Усиком может стать банановой кожурой для Джошуа, – экс-чемпион мира

Железнодорожники обеспокоены, что Усик пренебрег правилами поведения на железной дороге.

А-а-а.... Никогда такого не было и снова произошло... Укрзализныце в очередной раз приходится переживать из-за поведения кумиров многих украинцев. На этот раз известный боксер Александр Усик, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на колею ради оригинальной фотографии для соцсетей,

– написали в ведомстве.

Перевозчик заявил, что имеет в своих рядах немало фанов Усика, однако подчеркнул, что правила важно соблюдать.

"Берегите себя и нервы машинистов! Призываем Александра больше не нарушать правила, быть примером для своих поклонников. И искренне желаем успешной подготовки к бою с Джошуа. И пусть кулаки будут такими же крепкими, как рельсы Укрзализныци", – говорится в сообщении.