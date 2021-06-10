Усик забув правила поведінки на залізниці

Непереможний Олександр Усик зробив декілька світлин на колії та опублікував фотографії у своєму інстаграмі. Без уваги позування Усика не залишила Укрзалізниця.

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Залізничники стурбовані, що Усик знехтував правилами поведінки на залізниці.

А-а-а…. Ніколи такого не було — і знову сталося... Укрзалізниці вкотре доводиться переживати через поведінку кумирів багатьох українців. Цього разу відомий боксер Олександр Усик, мабуть, забув про правила поведінки на об’єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж,

– написали в Укрзалізниці.

Перевізник заявив, що має у своїх лавах чимало фанів Усика, однак наголосив, що правила важливо дотримуватися.

"Бережіть себе і нерви машиністів! Закликаємо Олександра більше не порушувати правила, бути прикладом для своїх шанувальників. І щиро бажаємо успішної підготовки до бою з Джошуа. І нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки Укрзалізниці", – йдеться у повідомленні.