В составе ровненского "Вереса" вспышка COVID-19. Положительные тесты на коронавирус сдали шесть футболистов.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Фамилии игроков не называются.

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Учитывая ситуацию с зараженными, а также травмированными игроками, в расположении тренерского штаба ровненской команды осталось только 10 футболистов, готовых выйти на поле.

Руководство "Вереса" готовит письмо в УАФ с просьбой перенести матч Кубка Украины против черкасского "Днепра", который запланирован на 29 августа.

"Верес" вернулся в Первую лигу

20 августа в ответном матче плей-офф за выход в Первую лигу Украины "Черкащина" расписала мировую с "Вересом" – 1:1.

В итоге, "Верес" пробился в Первую лигу. Сначала команда дома со счетом 2:0 обыграла "Черкасщину", которая замкнула турнирную таблицу Первой лиги.

"Верес" занял 6 место в УПЛ сезона 2017/18, а затем снизился во Вторую лигу после объединения с ФК "Львов".