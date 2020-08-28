У складі рівненського "Вереса" спалах COVID-19. Позитивні тести на коронавірус здали шість футболістів.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Прізвища гравців не називаються.

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З огляду на ситуацію з зараженими, а також травмованими гравцями, в розташуванні тренерського штабу рівненської команди залишилося тільки 10 футболістів, готових вийти на поле.

Керівництво "Вереса" готує лист в УАФ з проханням перенести матч Кубка України проти черкаського "Дніпра", який запланований на 29 серпня.

"Верес" повернувся в Першу лігу

20 серпня у матчі-відповіді плей-офф за вихід у Першу лігу України "Черкащина" розписала мирову з "Вересом" – 1:1.

У підсумку, "Верес" пробився в Першу лігу. Спочатку команда вдома з рахунком 2:0 обіграла "Черкащину", яка замкнула турнірну таблицю Першої ліги.

"Верес" посів 6 місце в УПЛ сезону 2017/18, а потім знизився в Другу лігу після об'єднання з ФК "Львів".